Torta golosa all'ananas senza cottura in forno! Veloce e buonissima! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi vi proponiamo una Torta diversa dal solito, in quanto per la sua cottura non è prevista la cottura al forno. Facile e Veloce, non perde in qualità e bontà, al contrario vi assicuriamo che la troverete buonissima e delicata, con un certo non so che di particolare. Potete prepararla in pochissimo tempo e portarla in tavola e servirla ai vostri ospiti, lasciandoli letteralmente a bocca aperta. Troverete elencati di seguito tutti gli ingredienti necessari e le istruzioni per la preparazione di questa bontà. Ingredienti 190 gr di farina 1 confezione di ananas sciroppato 1 uova 2 cucchiai di zucchero 100 ml di latte mandorle 50 ml di olio 9 gr di lievito in polvere Procedimento Prendete una padella antiaderente e imburratela per bene, poi prendete dello zucchero e con l'aiuto di un cucchiaio, spolverate ...

