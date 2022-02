Torna a Napoli a marzo la Borsa Mediterranea del Turismo | focus sull’incoming

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladelnel 2022 con lo storico appuntamento di inizio primavera e conferma le date del 18-202022, senza slittamenti, alla Mostra d’Oltremare di. La fiera creata da Angioletto de Negri, patron di Progecta, arriva alla sua 25esima edizione e si prepara a festeggiare questo traguardo con l’importante compito di contribuire in maniera determinante al rilancio di un settore gravemente penalizzato dalla pandemia. Aumentano gli spazi per ospitare i tanti operatori accreditati così come cresce il numero delle Regioni italiane partecipanti, con l’incoming che sarà il tema del festeggiamento dei 25 anni di BMT. “Gli spazi espositivi destinati alle Regioni – spiega de Negri – saranno fisicamente disseminati lungo l’area fieristica per favorire una ...

gennaromigliore : Luigi de Magistris torna a lanciare accuse e a dire inesattezze. La verità però è che di aiuti ne ha avuti fin trop… - Salvato95551627 : RT @napolipiucom: Quando torna Lozano? Ecco cosa emerge #lozano #napoli #ForzaNapoliSempre - rep_napoli : Castellammare, torna libero boss della camorra. Il senatore Ruotolo: 'Un parente è in consiglio comunale, Lamorgese… - Giggi711 : @Gammacharly22 Io ce devo tornà a Napoli sti pezzi di storia mi piacciono troppo - c95a5c1e1146487 : RT @Raziel_cosi: Quando hai bisogno di una tregua Torna nel luogo che più ami.. Ciao #Napoli #casa -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Napoli

...passando per l'esordio di Vlahovic con la Juventus e senza dimenticare, Roma, Lazio, Fiorentina e tutte le altre. Dalla lotta scudetto alla corsa salvezza. Speciale mercato e fantacalcio...Lorenzo Insignea far parlare di sè. Questa volta non per il mercato o per il campo, ma per un videomessaggio mandato ad un fan del. Il capitano dei partenopei, che a giugno dirà addio passando in MLS ...Ci riusciremo".- Capozucca torna poi anche sulle dichiarazioni post-Udinese: "Forse dovrei fare questo lavoro con più distacco ma quando il Cagliari perde io sto male fisicamente Sembrava tutto ben ...La Borsa Mediterranea del Turismo torna nel 2022 con lo storico appuntamento di inizio primavera e conferma le date del 18-20 marzo 2022, senza slittamenti, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La fiera ...