Tom Brady si ritira dopo una carriera ricca di successi | ecco quanto ha guadagnato

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Nessuno sapeva, 22 anni fa, chi fosse Tom, un quarterback che a fine anni ’90 ogni squadra ignorava anche solo per il ruolo di riserva e nel 2000 non era nemmeno una prima scelta nel Draft, l’evento annuale in cui le 32 squadre della National Football League selezionano i giocatori provenienti dai college. Quell’anno, infatti, gli osservatori si sono domandati quale strana follia avessero commesso i Patriots quando hanno selezionato un quarterback sconosciuto al sesto turno, il 199° assoluto del Draft NFL. In realtà è stata un’intuizione geniale e probabilmente hanno intravisto dei valori tecnici che ai più sfuggivano, perché Tomè diventato poi il miglior quarterback nella storia della NFL. Come in ogni cosa c’è chi affermerà il contrario, ma per evitare ogni sterile discussione prendiamo come unità di misura le vittorie al Super Bowl e i ...