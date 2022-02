TMW – La Serie A e il ‘sogno americano’: torneo negli USA durante il Mondiale? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Possibile torneo negli USA per la Serie A durante i Mondiali in Qatar Si avvicina l’appuntamento di novembre con i Mondiali che si giocheranno in Qatar. In vista dell’appuntamento Mondiale e del conseguente stop ai campionati Nazionali, la Serie A starebbe pensando ad un torneo da disputare negli USA. A riferirlo è in esclusiva Tuttomercatoweb, secondo cui i club del nostro campionato starebbero pensando con interesse. LA STRUTTURA DEL torneo – La struttura del torneo prova a chiarirla Butti, Head of Competitions della Lega. “Una ventina di giorni in tutto. Questa pausa di un mese e mezzo-due necessita di una sorta di precampionato, anche perché da gennaio a giugno sarà un tour de force. Così abbiamo pensato di ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) PossibileUSA per lai Mondiali in Qatar Si avvicina l’appuntamento di novembre con i Mondiali che si giocheranno in Qatar. In vista dell’appuntamentoe del conseguente stop ai campionati Nazionali, laA starebbe pensando ad unda disputareUSA. A riferirlo è in esclusiva Tuttomercatoweb, secondo cui i club del nostro campionato starebbero pensando con interesse. LA STRUTTURA DEL– La struttura delprova a chiarirla Butti, Head of Competitions della Lega. “Una ventina di giorni in tutto. Questa pausa di un mese e mezzo-due necessita di una sorta di precampionato, anche perché da gennaio a giugno sarà un tour de force. Così abbiamo pensato di ...

