The Boys Presents | Diabolical | il nuovo teaser svela il voice cast

Un nuovo teaser della serie animata The Boys Presents: Diabolical svela il voice cast del progetto in arrivo su Prime Video. Prime Video, con un nuovo teaser, ha svelato alcuni degli interpreti che faranno parte del voice cast della serie The Boys Presents: Diabolical. La serie antologica animata è composta da otto episodi ed è ambientata nell'universo dello show di successo nominato agli Emmy The Boys. The Boys Presents: Diabolical sarà disponibile dal 4 marzo in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

