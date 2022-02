Terremoto Mediaset, Paolo Bonolis fatto fuori, Berlusconi cancella il suo programma: “Ecco perchè lo eliminiamo”. Fan sotto choc (Di venerdì 4 febbraio 2022) Brutte notizie per Paolo Bonolis, che potrebbe vedere il suo Avanti un altro, Pure di sera! eliminato definitivamente dal palinsesto della Mediaset. La rete di Pier Silvio Berlusconi sta attraversando un periodo difficile in termini di ascolti, vedendosi troppo spesso superata dalla concorrente Rai. Quella che è appena cominciata poi è la settimana del Festival di Sanremo e come di consueto tutti gli occhi degli italiani si punteranno sul teatro dell’Ariston. Probabilmente, la rete ne approfitterà per studiare la sua programmazione e, con molta probabilità, effettuare qualche cambiamento. I vertici di Mediaset avevano affermato di non avere intenzione di effettuare alcun cambio di palinsesto per il 2022. Ma è impossibile rimanere ciechi davanti agli ascolti, soprattutto quelli ... Leggi su cityroma (Di venerdì 4 febbraio 2022) Brutte notizie per, che potrebbe vedere il suo Avanti un altro, Pure di sera! eliminato definitivamente dal palinsesto della. La rete di Pier Silviosta attraversando un periodo difficile in termini di ascolti, vedendosi troppo spesso superata dalla concorrente Rai. Quella che è appena cominciata poi è la settimana del Festival di Sanremo e come di consueto tutti gli occhi degli italiani si punteranno sul teatro dell’Ariston. Probabilmente, la rete ne approfitterà per studiare la suazione e, con molta probabilità, effettuare qualche cambiamento. I vertici diavevano affermato di non avere intenzione di effettuare alcun cambio di palinsesto per il 2022. Ma è impossibile rimanere ciechi davanti agli ascolti, soprattutto quelli ...

