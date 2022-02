Tennis, Juan Ignacio Londero si rivela: “Ho sofferto di depressione, pensavo di morire” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quando si parla di Tennis, è ovvio che i primi pensieri vadano sui grandi nomi. Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, i grandi talenti degli ultimi anni e anche gli azzurri Berrettini e Sinner: carriere e vite apparentemente perfette, ma non sempre le esistenze di questi atleti sono tutte rose e fiori. Negli ultimi tempi ne abbiamo avuto testimonianza con Naomi Osaka, mentre si aggiunge alla lista anche Juan Ignacio Londero. Il Tennista argentino, impegnato nel torneo di Cordoba (dove in questo momento è impegnato anche il nostro Lorenzo Sonego contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas), ha raggiunto anche lui i quarti di finale con il lucky loser Nikola Mijolevic. Subito dopo aver vinto contro Pedro Martinez, il giocatore sudamericano, oggi numero 159 delle classifiche, ha confessato di aver ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quando si parla di, è ovvio che i primi pensieri vadano sui grandi nomi. Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, i grandi talenti degli ultimi anni e anche gli azzurri Berrettini e Sinner: carriere e vite apparentemente perfette, ma non sempre le esistenze di questi atleti sono tutte rose e fiori. Negli ultimi tempi ne abbiamo avuto testimonianza con Naomi Osaka, mentre si aggiunge alla lista anche. Ilta argentino, impegnato nel torneo di Cordoba (dove in questo momento è impegnato anche il nostro Lorenzo Sonego contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas), ha raggiunto anche lui i quarti di finale con il lucky loser Nikola Mijolevic. Subito dopo aver vinto contro Pedro Martinez, il giocatore sudamericano, oggi numero 159 delle classifiche, ha confessato di aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Juan Canada senza stelle, Davis Cup Finals 2022 a rischio? Capitano: Mardy Fish Colombia: Daniel - Elahi Galan, Nicolás Mejía, Juan Sebastian Cabal, Robert ... Capitano: Frank Dancevic BRASILE - GERMANIA Olympic Tennis Arena Park, Rio de Janeiro. Terra, ...

Slovacchia, tutto sui rivali dell'Italia in Davis: insidia Polasek in doppio È come se mi dessero le motivazioni per tirare fuori il mio miglior tennis". Se la Slovacchia è ... Tifoso del Manchester United e di Juan Martin Del Potro, è stato capace in carriera di exploit ...

Juan Martín del Potro tendrá su documental propio en Netflix Juan Martín del Potro anunció esta tarde en sus redes sociales ... De fondo se ven las tribunas del Buenos Aires Lawn Tennis donde tendrá acción el ATP 250. El último partido del argentino fue en ...

