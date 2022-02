Targhe estere: cosa rischia chi non si adegua alle nuove regole (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Corte di Giustizia europea ha recentemente rigettato la norma italiana che dal 2018 regolamentava l'utilizzo di auto con targa estera da parte di persone residenti in Italia in quanto contraria al diritto europeo.La norma del... Leggi su europa.today (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Corte di Giustizia europea ha recentemente rigettato la norma italiana che dal 2018 regolamentava l'utilizzo di auto con targa estera da parte di persone residenti in Italia in quanto contraria al diritto europeo.La norma del...

Advertising

PalermoToday : Targhe estere: cosa rischia chi non si adegua alle nuove regole - stevi54 : Targhe estere, dall'1 febbraio si cambia - viaggiareonthe1 : #News Targhe estere e circolazione in Italia: nuove norme e sanzioni - infoitinterno : Auto con targhe estere, arrivano le multe per chi non è in regola - Open - infoitinterno : Targhe estere, ecco come cambiano le norme: la nostra guida - -