Tamponi rapidi in farmacia | a gennaio gli italiani hanno speso 58 milioni

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle prime quattro settimane del 2022 gliinben 58di euro in test antigenici. La cifra è stato elaborata per l’Ansa da Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario e farmaceutico. Una spesa, quella di 58, che rapportata alla spesa dell’intero 2021 (sempre in), pari a 140di euro, è indicativa dell’aumento esponenziale del numero di test effettuati in seguito all’introduzione del Green Pass. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

