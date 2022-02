Tabaccheria saccheggiata nella notte a San Martino Valle Caudina

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – Questaè stato perpetrato un furto in unadi San. I ladri, dopo aver rubato sigarette e biglietti “Gratta e vinci”, si sono dati alla fuga a bordo di un’utilitaria, immediatamente prima dell’arrivo dei Carabinieri. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

