Suspicion | la recensione | chi sta mentendo nella serie Apple Tv+?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladi, la nuovathriller di, con Uma Thurman, che racconta la storia di alcune persone comuni, sospettate di rapimento. Mentre ci approcciamo a scrivere la nostradi, ci sentiamo abbastanza contenti che la nuovadisponibile susi sia presentata con due episodi, gli stessi che abbiamo visto in anteprima e di cui parleremo. Servono 90 minuti per presentare al meglio le vicende di questo thriller americano, remake di un successo israeliano chiamato False Flag, che vede parecchi protagonisti e un mistero da risolvere.dosa alacremente il ritmo narrativo e gli indizi, pone le basi per una stagione che potrebbe riservare ...