Superbonus | le associazioni | “Il rispetto dei contratti di lavoro a presidio della qualificazione e della sicurezza”

ROMA – Le organizzazioni artigiane del comparto dell'edilizia esprimono soddisfazione per l'incontro con il Ministro del lavoro Andrea Orlando tenutosi ieri mattina. In particolare, il Ministro ha riconosciuto la priorità del tema della giusta applicazione dei contratti di lavoro, raccogliendo le richieste avanzate al Governo da tutte le Organizzazioni del Settore, che in una lettera avevano evidenziato "la necessità dell'assoluta osservanza dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni più rappresentative e dei relativi sistemi bilaterali, in quanto strumenti fondamentali per la formazione e la tutela della sicurezza dei lavoratori". Le Organizzazioni dell'Artigianato valutano altrettanto positivamente la proposta ...

