Superbonus 110% | ecco la nuova spesa massima fissata

Leggi su consumatore

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Per il 2022 sono stati stabiliti nuovi limiti per ilche consente una detrazione fiscale superiore alle spese effettuate Il110, insieme al bonus facciate, sta trasformando alcuni luoghi abitati in veri e propri cantieri. Questo perché la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione degli appartamenti sono soggetti L'articolo proviene da Consumatore.com.