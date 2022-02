Sull'Ucraina rimbalzano le accuse. Asse Cina - Russia. Mediazione turca

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, 'continuiamo a chiedere agli Usa di smettere di alimentare le tensioni in Europa, ma sfortunatamente conti… - Agenzia_Ansa : Lavrov: 'La Nato e gli Usa non rispondono su questione principale'. Il ministro degli Esteri russo dice che il 'dia… - AugustoSabatel2 : RT @OGiannino: Oggi siglato un bell'asse d'acciaio: Pechino sta con Mosca sull'Ucraina e Mosca con Pechino su Taiwan. Tra sistemi autocrati… - degli2811 : RT @OGiannino: Oggi siglato un bell'asse d'acciaio: Pechino sta con Mosca sull'Ucraina e Mosca con Pechino su Taiwan. Tra sistemi autocrati… - AndraMoiEnepemu : RT @OGiannino: Oggi siglato un bell'asse d'acciaio: Pechino sta con Mosca sull'Ucraina e Mosca con Pechino su Taiwan. Tra sistemi autocrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Sull Ucraina

Putin vola in Cina per l'apertura delle olimpiadi e incassa l'appoggio di Xi Jinping sullo stop all'espansione Nato'La Russia sta esercitando pressioni militarie utilizza le forniture di gas come leva su di noi , ecco perché Nord Stream 2 non può essere escluso dall'elenco delle sanzioni , questo è ...Putin vola in Cina per l'apertura delle olimpiadi e incassa l'appoggio di Xi Jinping sullo stop all'espansione Nato ...Fece parte del pool antimafia di Palermo e si occupò delle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone Macron andrà in Russia e in Ucraina: le telefonate e i tentativi di mediazione con Biden e ...