Sui gay no | ma su Dio sì | l' affondo della Meloni su Sanremo

Advertising

gl0ssgoogie : @vantevert ogni volta che taehyung arriva sui social con la sua chaotic gay energy non fa altro che aumentare pure la mia mi dispiace ?? - Marco_Scarcia : RT @Seg_hinho: Sicuramente questi monologhi faranno cambiare l'idea di mio nonno sui trans sui gay e sui neri certo certo - TheExtremista : E arriva la cagata della comunità trans nella persona di Klizia qualcosa, che: 'Zalone fa troppe battute sui tran… - IlFattoNisseno : Sanremo, Meloni: “Si può insultare Dio ma non scherzare sui gay” - AluOnima : RT @Seg_hinho: Sicuramente questi monologhi faranno cambiare l'idea di mio nonno sui trans sui gay e sui neri certo certo -

Ultime Notizie dalla rete : Sui gay

il Fatto Nisseno

... al look di Achille Lauro, al dibattitotrans...quello di un popolo convinto e certo del ... Lo stesso popolo che in tutte le altre ore di tutti gli altri giorni, in famiglia soprattutto, ili ...... la nobildonna toscana che conquista subito l'Ariston: per lei un trionfo in sala esocial. Il ... associazione che offre consulenza e supporto per difendere i diritti delle persone lesbiche,, ...Mancano due puntate alla conclusione ma questo è già il Sanremo più seguito dei tempi recenti, oltre che il più commentato sui social. Ovviamente, in un'edizione di così grande successo non mancano ...“Trovo un po’ surreale che al festival di Sanremo si possa insultare Dio e non si possa scherzare sull’omosessualita’, mi pare che Checco Zalone l’abbia fatto con una chiusura molto difensiva nei ...