Storie Italiane, Eleonora Daniele al veleno su Checco Zalone: “Mandiamo in onda solo i filmati di Fiorello” (Di venerdì 4 febbraio 2022) La seconda puntata del Festival di Sanremo è stata seguita da milioni di persone in tutto il mondo. E oltre ad essere tanto apprezzata è stata anche oggetto di polemiche. Nello specifico a finire sotto accusa è stato il noto comico italiano Checco Zalone a proposito del quale si è recentemente espressa la conduttrice del programma di Rai 1 Storie Italiane e quindi Eleonora Daniele. Le sue parole sono apparse a molti una vera e propria frecciatina nei confronti del famoso comico. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza. Grande successo per la seconda serata del Festival di Sanremo Il Festival di Sanremo, alla cui conduzione si trova per il terzo anno consecutivo l’amatissimo Amadeus, si sta rivelando il Festival ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 4 febbraio 2022) La secpuntata del Festival di Sanremo è stata seguita da milioni di persone in tutto il mondo. E oltre ad essere tanto apprezzata è stata anche oggetto di polemiche. Nello specifico a finire sotto accusa è stato il noto comico italianoa proposito del quale si è recentemente espressa la conduttrice del programma di Rai 1e quindi. Le sue parole sono apparse a molti una vera e propria frecciatina nei confronti del famoso comico. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza. Grande successo per la secserata del Festival di Sanremo Il Festival di Sanremo, alla cui conduzione si trova per il terzo anno consecutivo l’amatissimo Amadeus, si sta rivelando il Festival ...

Advertising

efdiegi : Ok adesso per me possiamo pure finire prima di Storie Italiane #sanremo2022 - dolcechiara3 : RT @Cinguetterai: Adesso c’è il momento Storie Italiane. Infatti siamo vicini alle 10:00 del mattino #Sanremo2022 - EffecomeF : RT @Cinguetterai: Adesso c’è il momento Storie Italiane. Infatti siamo vicini alle 10:00 del mattino #Sanremo2022 - red_alby_02 : RT @Cinguetterai: Adesso c’è il momento Storie Italiane. Infatti siamo vicini alle 10:00 del mattino #Sanremo2022 - Cinguetterai : Adesso c’è il momento Storie Italiane. Infatti siamo vicini alle 10:00 del mattino #Sanremo2022 -