Storia della giravolta leghista, che adesso in Europa vota contro la Russia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Bruxelles. Nel suo perenne dilemma tra partito antisistema e partito di governo, la Lega di Matteo Salvini ha realizzato una delle più incredibili giravolte mai viste al Parlamento europeo, cambiando radicalmente la sua posizione sulla Russia. Sono finiti i tempi delle magliette con la foto di Vladimir Putin sulla Piazza rossa di Mosca o dentro l’Aula della plenaria di Strasburgo. E’ superata l’èra dei discorsi infiammati per difendere la “democrazia” russa dalle critiche europee ispirate dagli Stati Uniti. E’ terminata l’epoca delle proposte di risoluzione per chiedere al Consiglio europeo di “decretare la fine delle sanzioni”. L’Hotel Metropol, Gianluca Savoini, i viaggi delle delegazioni leghiste in Crimea o gli accordi tra i giovani della Lega e quelli di Russia unita? Come se non ci fossero mai stati. Da un ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Bruxelles. Nel suo perenne dilemma tra partito antisistema e partito di governo, la Lega di Matteo Salvini ha realizzato una delle più incredibili giravolte mai viste al Parlamento europeo, cambiando radicalmente la sua posizione sulla. Sono finiti i tempi delle magliette con la foto di Vladimir Putin sulla Piazza rossa di Mosca o dentro l’Aulaplenaria di Strasburgo. E’ superata l’èra dei discorsi infiammati per difendere la “democrazia” russa dalle critiche europee ispirate dagli Stati Uniti. E’ terminata l’epoca delle proposte di risoluzione per chiedere al Consiglio europeo di “decretare la fine delle sanzioni”. L’Hotel Metropol, Gianluca Savoini, i viaggi delle delegazioni leghiste in Crimea o gli accordi tra i giovaniLega e quelli diunita? Come se non ci fossero mai stati. Da un ...

