Stoltenberg andrà alla Banca Centrale norvegese dopo la Nato

ANSA Nuova Europa

L'attuale segretario generale della Nato, Jens, sarà il prossimo governatore della Banca Centrale norvegese. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze di Oslo., economista di formazione ed ex leader del partito laburista, è stato primo ministro norvegese dal 2000 - 01 e dal 2005 - 13 prima di diventare capo della Nato, l'anno successivo. È stato ...... ha detto il segretario generale della Nato Jens. La diplomazia, invece, sembra in ... Intanto il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato chepresto a Mosca per discutere la crisi ...