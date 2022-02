Stato d’emergenza? Addio. Tutte le tappe per il ritorno alla normalità (Di venerdì 4 febbraio 2022) Migliora la situazione epidemiologica e da qui a marzo si attende un appiattimento della curva. Il combinato disposto tra alta copertura vaccinale, riduzione dei contagi e calo della pressione sugli ospedali potrebbe portare il governo a decidere di lasciarsi definitivamente alle spalle lo Stato d’emergenza una volta arrivati alla scadenza del 31 marzo. A quel punto inizierebbe la gestione ordinaria dell’epidemia. Ma come? Nessuno a oggi lo sa con certezza, ma dalle parti del ministero della Salute e della struttura commissariale si inizia a ragionare sulla transizione. Chi già da tempo è pronto a questa eventualità è il commissario Francesco Paolo Figliuolo che, come annunciato da inizio gennaio, ha già fatto predisporre un piano di transizione che viene costantemente aggiornato in modo da poter traghettare la logistica e ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Migliora la situazione epidemiologica e da qui a marzo si attende un appiattimento della curva. Il combinato disposto tra alta copertura vaccinale, riduzione dei contagi e calo della pressione sugli ospedali potrebbe portare il governo a decidere di lasciarsi definitivamente alle spalle louna volta arrivatiscadenza del 31 marzo. A quel punto inizierebbe la gestione ordinaria dell’epidemia. Ma come? Nessuno a oggi lo sa con certezza, ma dalle parti del ministero della Salute e della struttura commissariale si inizia a ragionare sulla transizione. Chi già da tempo è pronto a questa eventualità è il commissario Francesco Paolo Figliuolo che, come annunciato da inizio gennaio, ha già fatto predisporre un piano di transizione che viene costantemente aggiornato in modo da poter traghettare la logistica e ...

