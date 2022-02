Spotify trema perché il contratto degli Obama sta scadendo nel bel mezzo della tempesta Joe Rogan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Guai in vista per Spotify, nel bel mezzo della tempesta Joe Rogan che ha investito la piattaforma in pieno. Il contratto esclusivo firmato dal performer che, all’interno del suo podcast, dà spazio a contenuti di disinformazione sul coronavirus e sui vaccini ha portato un mostro sacro della musica rock come Neil Young a ritirare la sua musica dalla piattaforma, seguito a ruota anche da altri artisti. Fin qui, Spotify ha mantenuto la calma, anche perché il suo obiettivo è quello di diventare una piattaforma che possa crescere attraverso i podcast piuttosto che con la semplice musica che è presente anche su altre piattaforme. Ma cosa succede se questa ondata dovesse travolgere altri podcaster con cui Spotify ha un accordo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Guai in vista per, nel belJoeche ha investito la piattaforma in pieno. Ilesclusivo firmato dal performer che, all’interno del suo podcast, dà spazio a contenuti di disinformazione sul coronavirus e sui vaccini ha portato un mostro sacromusica rock come Neil Young a ritirare la sua musica dalla piattaforma, seguito a ruota anche da altri artisti. Fin qui,ha mantenuto la calma, ancheil suo obiettivo è quello di diventare una piattaforma che possa crescere attraverso i podcast piuttosto che con la semplice musica che è presente anche su altre piattaforme. Ma cosa succede se questa ondata dovesse travolgere altri podcaster con cuiha un accordo ...

