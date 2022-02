Speed skating, Pechino 2022: Francesca Lollobrigida vuol sognare nei 3000 metri (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il giorno dell’esordio sarà domani, a partire dalle 09.30 italiane. Sull’ovale di ghiaccio di Pechino (Cina) comincerà l’avventura dello Speed skating in questa edizione 2022 delle Olimpiadi Invernali. Spetterà a Francesca Lollobrigida, in casa Italia, dare inizio alle danze nei 3000 metri. Una specialità che in questa stagione le ha regalato un podio (terzo posto) a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) e una storica vittoria all’Olympic Oval di Calgary (Canada). Sul veloce ghiaccio canadese la “Lollo” si è concessa il lusso di battere atlete temibili come la padrona di casa Isabelle Weidemann, la primatista del mondo Martina Sablikova e la sempre insidiosa norvegese Ragne Wiklund, firmando il nuovo record nazionale di 3:54.43, secondo tempo dell’anno a ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il giorno dell’esordio sarà domani, a partire dalle 09.30 italiane. Sull’ovale di ghiaccio di(Cina) comincerà l’avventura delloin questa edizionedelle Olimpiadi Invernali. Spetterà a, in casa Italia, dare inizio alle danze nei. Una specialità che in questa stagione le ha regalato un podio (terzo posto) a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) e una storica vittoria all’Olympic Oval di Calgary (Canada). Sul veloce ghiaccio canadese la “Lollo” si è concessa il lusso di battere atlete temibili come la padrona di casa Isabelle Weidemann, la primatista del mondo Martina Sablikova e la sempre insidiosa norvegese Ragne Wiklund, firmando il nuovo record nazionale di 3:54.43, secondo tempo dell’anno a ...

Advertising

XinhuaItalia : Uno dei luoghi più gettonati per scattarsi una selfie alle Olimpiadi Invernali di Pechino è in prossimità del ghiac… - OA_Sport : L'azzurra va subito in pista per la prima gara del programma - zazoomblog : Speed skating Pechino 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Lollobrigida e Ghiotto le punte Giovannini e team-… - OA_Sport : #Speedskating, Pechino 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Lollobrigida e Ghiotto le punte, Giovannini e tea… - infoitsport : Speed skating, Pechino 2022: i favoriti gara per gara. Francesca Lollobrigida per il colpo nella mass start -