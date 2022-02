Sparatoria tra bande a Milano, arrestato il rapper Kappa_24k. “Lo scontro per le commissioni discografiche” (Di venerdì 4 febbraio 2022) È stato arrestato questa mattina a Milano un rapper 32enne conosciuto con il nome di Kappa 24k: l’accusa è quella di detenzione di arma da fuoco ed esplosione in aria di più colpi in luogo pubblico affollato. L’uomo è infatti sospettato di aver preso parte a una Sparatoria in piazza Monte Falterona lo scorso 8 gennaio. Nello scontro a fuoco era rimasto ferito un egiziano di 26 anni. La polizia aveva già arrestato per la Sparatoria un pregiudicato milanese di 51 anni. Secondo le indagini, gli spari dell’8 gennaio sono imputabili ad una lite fra due gruppi rivali, rapidamente degenerata. Stando alla ricostruzione della polizia, nel pomeriggio dell’8 gennaio i due gruppi di rapper si sono scontrati una prima volta per via della ripartizione delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) È statoquesta mattina aun32enne conosciuto con il nome di Kappa 24k: l’accusa è quella di detenzione di arma da fuoco ed esplosione in aria di più colpi in luogo pubblico affollato. L’uomo è infatti sospettato di aver preso parte a unain piazza Monte Falterona lo scorso 8 gennaio. Nelloa fuoco era rimasto ferito un egiziano di 26 anni. La polizia aveva giàper laun pregiudicato milanese di 51 anni. Secondo le indagini, gli spari dell’8 gennaio sono imputabili ad una lite fra due gruppi rivali, rapidamente degenerata. Stando alla ricostruzione della polizia, nel pomeriggio dell’8 gennaio i due gruppi disi sono scontrati una prima volta per via della ripartizione delle ...

