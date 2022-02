Sparatoria a Milano | arrestato rapper Kappa_24K | per gli investigatori alla base del litigio le commissioni discografiche

Advertising

Agenzia_Ansa : Sparatoria a Milano, arrestato il rapper Kappa_24K #ANSA - MediasetTgcom24 : Sparatoria a Milano, arrestato rapper 32enne Kappa_24K #milano - Valenti25083493 : RT @MediasetTgcom24: Sparatoria a Milano, arrestato rapper 32enne Kappa_24K #milano - WolfAggiusta : Arrestato il rapper Kappa 24K. Dovrà rispondere di detenzione e porto di arma da fuoco con la quale è accusato di a… - arcadiaMMXV : Resto dell'idea che decerebrati come questo fallito che si crede stocaxxo e che nessuno si caga, siano il risultato… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Milano

Il "contesto" in cui è maturata lache ha portato all'arresto del rapper K_24 è significativo "oltre che di una diffusa devianza dei soggetti coinvolti" di "tensioni tra i gruppi e di desiderio di rivalsa con azioni ...Sviluppi nell'inchiesta milanese sullafra bande rivali l'8 gennaio scorso. Arrestato il rapper Kappa 24: è accusato di detenzione e porto abusivo di armi. Altri due in manetteDe Corato punta il dito contro Sala: «I problemi della periferia non si risolvono ascoltando o cercando di capire i delinquenti, ma intercettando i bisogni delle persone oneste che abitano i nostri qu ...Sviluppi nell'inchiesta milanese sulla sparatoria fra bande rivali l'8 gennaio scorso. Arrestato il rapper Kappa 24: è accusato di detenzione e porto abusivo di armi. Altri due in manette ...