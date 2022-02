Sparatoria a Milano | arrestato il rapper Kappa 24K Ecco chi è

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli agenti della Polizia di Stato dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 32ennemilanese24K , per detenzione e porto sulla pubblica via...

Agenzia_Ansa : Sparatoria a Milano, arrestato il rapper Kappa_24K #ANSA - Pepautore : #Milano. Arrestato il rapper #Kappa_24K per una sparatoria. Ora è Skappa_24K. #4febbraio - lellinara : RT @Agenzia_Ansa: Sparatoria a Milano, arrestato il rapper Kappa_24K #ANSA - ilcirotano : Arrestato il rapper Kappa_24K per la sparatoria dell'8 gennaio a Milano - - Affaritaliani : Sparatoria nel quartiere San Siro Arrestato il rapper Kappa_24K -

Lache ha portato in carcere Kappa_24K, secondo gli investigatori della Squadra Mobile di, è riconducibile a una lite per la ripartizione delle commissioni discografiche destinate ...Gli agenti della Polizia di Stato dihanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 32enne rapper ... In unadell'8 gennaio, in piazza Monte Falterona, ...La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito questa mattina l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del 32enne rapper milanese I.A.K.In una sparatoria dell’8 gennaio scorso in piazza Monte Falterona a Milano, rimase ferito un cittadino egiziano di 26 anni. La polizia ha arrestato un noto pregiudicato milanese di 51 anni per tentato ...