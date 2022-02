Spagna, la riforma del mercato del lavoro per ridurre la precarietà approvata per l’errore di un parlamentare dell’opposizione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Parlamento spagnolo ha approvato la riforma del mercato del lavoro del governo Sànchez, che prevede rigidi paletti ai contratti a tempo determinato. La misura è stata un banco di prova importante per l’esecutivo e una revisione della normativa in materia, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra contrattazione aziendale e di settore, era fortemente richiesta dall’Unione europea. L‘approvazione però non era data per scontata, anzi, la riforma è stata ad un passo dalla bocciatura nel Parlamento spagnolo. Ad salvare il governo Sánchez da uno scenario politicamente complesso è stato l’errore di un deputato dell’opposizione: il suo voto è stato determinante, visto che il decreto è stato approvato con 175 voti a favore e 174 contro. Decisivo si è rivelato il voto telematico del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Parlamento spagnolo ha approvato ladeldeldel governo Sànchez, che prevede rigidi paletti ai contratti a tempo determinato. La misura è stata un banco di prova importante per l’esecutivo e una revisione della normativa in materia, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra contrattazione aziendale e di settore, era fortemente richiesta dall’Unione europea. L‘approvazione però non era data per scontata, anzi, laè stata ad un passo dalla bocciatura nel Parlamento spagnolo. Ad salvare il governo Sánchez da uno scenario politicamente complesso è statodi un deputato: il suo voto è stato determinante, visto che il decreto è stato approvato con 175 voti a favore e 174 contro. Decisivo si è rivelato il voto telematico del ...

