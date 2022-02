Sospiro di sollievo nel cratere del terremoto: estese a tutto il 2022 le agevolazioni sulle bollette di acqua ed energia (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA - Un piccolo Sospiro di sollievo per le popolazione per la popolazione, anche delle Marche , colpite dal terremoto del 2016: continunano per tutto il 2022 gli sconti e le agevolazioni nelle ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA - Un piccolodiper le popolazione per la popolazione, anche delle Marche , colpite daldel 2016: continunano perilgli sconti e lenelle ...

Advertising

TizianaFerrario : Mattarella e Draghi... un sospiro di sollievo si leva dall'Italia e dall'Europa intera....E da domani nei palazzi… - tempoweb : Ritrovato il cappotto 'rubato' della senatrice, Cinzia Leone tira un sospiro di sollievo #cinzialeone #m5s… - xposeidone : RT @eligiacpad: @borghi_claudio Io da guarita potrei tirare un sospiro di sollievo, in realtà non è così. Non voglio il Green pass.. non vo… - Obsolete_LG : RT @eligiacpad: @borghi_claudio Io da guarita potrei tirare un sospiro di sollievo, in realtà non è così. Non voglio il Green pass.. non vo… - ceciliaa_mr : @Regulus_mr @norab_mr Cecilia lasciò andare un sospiro di sollievo quando vide Regulus stare più o meno bene — assu… -