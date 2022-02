Sophie sgancia la bomba su Basciano | “Mi ha detto che andrà con Delia”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Serata molto movimentata quella di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 6.e Alessandro, per l’ennesima volta, hanno litigato. Si avete capito bene: quella coppietta che secondo Sonia Bruganelli doveva dare tanto, fare tanto. Quella non coppia che una volta fuori da questo gioco durerà due minuti in croce ecco, si proprio loro. Una litigata così forte che alla fine della nottata,ha persino provato a lasciare il gioco, scappando dalla porta rossa ma senza riuscirci. Il giovane ligure ha provato a spiegare a Soleil quello che era successo ( pensate che nella casa c’è il migliore amico di, poi però a consolarlo ci pensa la Sorge, quando si dice i rapporti reali) ma le cose si sono ingarbugliate quando ancheCodegoni ha voluto raccontare la sua versione dei ...