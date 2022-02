"Sono arrivato su questo palco senza accettare compromessi" (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'artista super ospite con un medley di canzoni fa ballare l'Ariston: «Da due anni aspettavo questo momento» Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'artista super ospite con un medley di canzoni fa ballare l'Ariston: «Da due anni aspettavomomento»

Advertising

juventusfc : ??? Vlahovic: «Qui ci sono tantissimi leader, io sono appena arrivato e come ho già detto dovrò solo dare il massimo… - amnestyitalia : Dalla presa del potere dei talebani, per le ragazze in Afghanistan studiare è diventato quasi impossibile. Ora è a… - GiovaQuez : Salvini: “Alla fine mi sono arreso, non sono Superman, non sono Batman, non sono l’Uomo Ragno” Attenti cattivissimi… - bluj53 : Applausi e standing ovation per frasi e inutili parole scontate In 7 anni nn hai mai alzato la voce sulla giustizia… - NiColaCaRd : Sono arrivato al punto che sto bene anche quando sono da solo. E non ho capito se è un bene o no. -