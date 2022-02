Sondaggi politici | due terzi degli italiani si sentono rappresentati da Mattarella ma sui partiti

(Di venerdì 4 febbraio 2022)sul Quirinale hanno fatto emergere la popolarità die il down dell'immagine dei. 'Oltre dueha un giudizio negativo sulla condotta dei...

sul Quirinale hanno fatto emergere la popolarità di Mattarella e il down dell'immagine dei partiti. 'Oltre due terzi degli italiani ha un giudizio negativo sulla condotta dei partiti ...Secondo gli ultiminazionali la "creatura" di Carlo Calenda si attesta tra il 5 e il 6%, ... come di chiunque ricopre incarichi, gli obiettivi da perseguire. Perché domani l'ex primo ...Secondo il sondaggio condotto da Termometro Politico realizzato con metodo CAWI (3600 interviste raccolte tra l’1 e il 3 febbraio 2022), il 67,6% degli italiani è favorevole all’elezione diretta del ...“Mattarella e Draghi sono dunque i due attori principali della politica, con Draghi che è uscito rafforzato dall’elezione di Mattarella. Draghi è visto come ‘una necessità’, vedremo poi a questo farà ...