Siracusa, domenica in Cattedrale la Giornata nazionale per la vita (Di venerdì 4 febbraio 2022) Siracusa - domenica prossima, 6 febbraio, sarà celebrata 44ª Giornata nazionale per la vita con il titolo: "Custodire ogni vita". "Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di venerdì 4 febbraio 2022)prossima, 6 febbraio, sarà celebrata 44ªper lacon il titolo: "Custodire ogni". "Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo ...

Advertising

RadioVoceVicina : Siracusa, Giornata per la Vita domenica in Cattedrale - palermo24h : Siracusa, domenica in Cattedrale la Giornata nazionale per la vita - LaGazzettaSR : #Siracusa, domenica in Cattedrale la Giornata nazionale per la vita - siracusaoggi : (Siracusa. Giornata per la Vita, domenica la celebrazione in Cattedrale) - - palermo24h : Domenica in Cattedrale a Siracusa sarà celebrata 44ª Giornata nazionale per la vita – Siracusa Novita -