Simona Ventura e i dissapori con Cristina Parodi: il retroscena mai raccontato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fra Simona Ventura e Cristina Parodi non scorre buon sangue per una motivazione ben precisa. Un tradimento le ha messe definitivamente contro. Le due conduttrici non hanno mai fatto nulla per riavvicinarsi dal giorno in cui si scoprì il tradimento. Infatti, fra Simona Ventura e Cristina Parodi le cose non sono andate come dovevano, visto che la prima ha fatto incesto col marito di quest’ultima. Rancore e rammarico emerge ogni volta che si parla di questa situazione. Il tutto venne a galla quando durante il Gf vip Stefano Bettarini confessò il tradimento a Super Simo. Simona Ventura alla Fashion week di Milano (GettyImages)La storia d’amore del gieffino con la presentatrice non è durata molto, dal ... Leggi su topicnews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Franon scorre buon sangue per una motivazione ben precisa. Un tradimento le ha messe definitivamente contro. Le due conduttrici non hanno mai fatto nulla per riavvicinarsi dal giorno in cui si scoprì il tradimento. Infatti, frale cose non sono andate come dovevano, visto che la prima ha fatto incesto col marito di quest’ultima. Rancore e rammarico emerge ogni volta che si parla di questa situazione. Il tutto venne a galla quando durante il Gf vip Stefano Bettarini confessò il tradimento a Super Simo.alla Fashion week di Milano (GettyImages)La storia d’amore del gieffino con la presentatrice non è durata molto, dal ...

Advertising

pisto_gol : “Quelli che il Calcio” 1997. Simona Ventura chiede a Tito Stagno “ Cosa vuol dire fare il giornalista, oggi?”La sua… - sara_lu : Sto guardando da Raiplay perché il letto mi stava chiamando fortissimo ???? Sono anche un po' in modalità Simona Vent… - GiuBoxOfficial : SIMONA_VENTURA_QUANTO_MANCA.mp3 #Sanremo2022 - emmaiala : Emma goes Simona Ventura nel 2003 #Sanremo2022 - mgian85 : #11 Lavoro inutile (Omar Pedrini, 2004) Edizione 2004, Tony Renis e Simona Ventura tengono in piedi un festival abb… -