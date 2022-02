Sige | il punto su prevenzione e terapie per cancro primitivo del fegato

Leggi su italiasera

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si stima che in Italia vi siano ogni anno circa 377.000 nuove diagnosi di tumore e, solo nel 2021, i tumori sono stati causa di morte per 180.000 italiani. Anche se molti tumori sono ora curabili, rimangono numeri terribili soprattutto se consideriamo che il 40% dei casi di tumore è in qualche modo prevenibile attuando un adeguato stile di vita (astensione da fumo e alcol, attività fisica, dieta adeguata, aderenza ai programmi di screening). Per sottolineare l’importanza dellain questo ambito, il 4 febbraio 2010 l’International Union Against Cancer (Uicc) ha lanciato la campagna “Anche ilpuò essere prevenuto” per sensibilizzare la popolazione sulle azioni capaci di ridurre significativamente il rischio di sviluppare il, iniziativa che si ripete ogni anno. Laè ...