Short track | Pechino 2022 | domani le prime medaglie L’Italia ci prova nella staffetta mista

Advertising

chalmerscrazia : @pauldeb891 Jcgjcjfjdj magari guarderò lo short track - formulagiaestro : lunedì ore 13:46 ci si trasforma in esperti di short track - realpeppons : 5??: -Biathlon, Dorothea #Wierer, 15 km individuale; -Pattinaggio di velocità, Francesca #Lollobrigida, mass start;… - Davidethebrain : In zona podio per @ItaliaTeam_it vedo: Slittino M, Snowboard PGS M, Gigante F, Discesa F, Team Parallel (se interp… - Davidethebrain : Sul mio personalissimo cartellino (Rino Tommasi fulminami, ne hai il diritto) la doppia cifra è garantita, con 4 ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

OA Sport

... SALTO CON GLI SCI: qualificazione donne NH Ore 11.00, FREESTYLE: qualificazione 2 moguls uomini Ore 11.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche NH donne Ore 12.00,: batterie 500 metri donne ...... FREESTYLE: qualificazione 2 moguls uomini 11.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche trampolino piccolo donne - Jessica Malsiner 12.00,: batterie 500 metri donne - tre italiane da ...There will be six gold medals awarded on that first day, including in men's moguls and the mixed team relay in short track speedskating. The marquee men's downhill in skiing is set for Sunday, while ...This is a major milestone in Germany's Fast-Track Programme, also known as "Schnelllauferprogramm" (SLP), whose objective is to bring new digital solutions to the market in a very short time by ...