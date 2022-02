Sgarbi positivo al Covid prima del giuramento. "Perché non mi fido di quel tampone". Una tesi clamorosa: contagio "impossibile"? (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Di quel tampone non mi fido". Vittorio Sgarbi confida i suoi dubbi al Corriere della Sera. Non c'era solo Matteo Salvini tra i Grandi elettori risultati positivi al Covid nello screening di rito effettuato prima di entrare a Montecitorio giovedì pomeriggio per il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con il leader della Lega, sono andati casa in isolamento, tra gli altri, anche il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ("Mi ha contagiato mio figlio - ha spiegato al Corsera -, sono vaccinato e sto benissimo") e, appunto, Sgarbi. "Aspetto il risultato di un test molecolare che è più attendibile", sottolinea l'onorevole, attivissimo le scorse settimane nella ricerca di possibili elettori di Silvio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Dinon mi". Vittorioconfida i suoi dubbi al Corriere della Sera. Non c'era solo Matteo Salvini tra i Grandi elettori risultati positivi alnello screening di rito effettuatodi entrare a Montecitorio giovedì pomeriggio per ildel presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con il leader della Lega, sono andati casa in isolamento, tra gli altri, anche il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ("Mi ha contagiato mio figlio - ha spiegato al Corsera -, sono vaccinato e sto benissimo") e, appunto,. "Aspetto il risultato di un test molecolare che è più attendibile", sottolinea l'onorevole, attivissimo le scorse settimane nella ricerca di possibili elettori di Silvio ...

Giacinto_Bruno : Open: Vittorio Sgarbi è positivo al Coronavirus: «Ma non mi fido del tampone». E dice basta al Green pass – Il video - Giacinto_Bruno : Open: Vittorio Sgarbi è positivo al Coronavirus: «Ma non mi fido del tampone». E dice basta al Green pass – Il video - giuliabottini : Open: Vittorio Sgarbi è positivo al Coronavirus: «Ma non mi fido del tampone». E dice basta al Green pass – Il video - RosaG730 : Sgarbi positivo:”Non mi fido del tampone, non mi fido di gente che ha scambiato un raffreddore per una catastrofe”.… - AntonioSomma : #Salvini positivo al #covid, #sgarbi positivo. Facevano l'occhiolino ai #novax poi si scopre che hanno fatto anche il #booster. -