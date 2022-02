Sformatino di carote | una delizia inaspettata ed infallibile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Questodiè un manicaretto davvero imperdibile. Un flan monoporzione perfetto da offrire come antipasto agli amici di sempre, oppure ai piccoli di casa, sempre un po’ restii a consumare ortaggi. Li conquisterete con un connubio di sapori incredibile: formaggio e, ben bilanciati tra loro per regalare al palato sensazioni sublimi. Queste ultime inoltre sono molto benefiche per la nostra salute: contengono vitamina A, antiossidanti e potassio. Se consumate quotidianamente innalzano le difese immunitarie e prevengono un invecchiamento precoce. Prima di cominciare, vi lasciamo un ultimo consiglio utile per una preparazione lampo: riducetele in fettine sottili per velocizzare la cottura, farete in un baleno. Curiose di scoprire come procedere? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!di ...