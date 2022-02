Serie A. “Ristori? Piagnisteo dei Presidenti verso il governo. Ancora legami calcio-politica” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Aiuti di Stato al calcio italiano? “Un Piagnisteo di numerosi Presidenti di squadre di Serie A”. Lo dichiara a True-News (www.true-news) il professor Nicola Sbetti, Docente di Storia dell’Università di Bologna, studioso del rapporto tra sport, politica e relazioni internazionali, membro della Società Italiana della Storia dello Sport e del European Committee for Sport History. Giudizio durissimo quello dello storico ed esperto rispetto alle pressanti richieste di queste settimane del mondo del calcio al governo Draghi e alla sottosegretaria Valentina Vezzali per chiedere misure economiche di sostegno al comparto, giudicando insufficienti le risorse stanziate in Legge di Bilancio e nel decreto Sostegni ter, 60 milioni di euro fra crediti d’imposta per le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Aiuti di Stato alitaliano? “Undi numerosidi squadre diA”. Lo dichiara a True-News (www.true-news) il professor Nicola Sbetti, Docente di Storia dell’Università di Bologna, studioso del rapporto tra sport,e relazioni internazionali, membro della Società Italiana della Storia dello Sport e del European Committee for Sport History. Giudizio durissimo quello dello storico ed esperto rispetto alle pressanti richieste di queste settimane del mondo delalDraghi e alla sottosegretaria Valentina Vezzali per chiedere misure economiche di sostegno al comparto, giudicando insufficienti le risorse stanziate in Legge di Bilancio e nel decreto Sostegni ter, 60 milioni di euro fra crediti d’imposta per le ...

Advertising

karda70 : Ho intervistato per #MessinaToday il presidente dell'#AlmaPatti #AttilioScarcella interessante il ragionamento sui… - DonatoRobilotta : @francosimone2 @martinoloiacono Si ma mastandrea teatrini su cavolate. Mentre le cose serie sono la crescita e l'ec… - mikiarny : @fattoquotidiano il mondo del calcio vuole i ristori? Spero non siano per la serie A dove circolano miliardi a palate?? - ParmeshSriv : RT @franvanni: Paolo Dal Pino vive da inizio gennaio a Los Angeles, dove ha trasferito la famiglia. Ha deciso di dedicarsi solo al ruolo di… - InterClubIndia : RT @franvanni: Paolo Dal Pino vive da inizio gennaio a Los Angeles, dove ha trasferito la famiglia. Ha deciso di dedicarsi solo al ruolo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Ristori Perinetti: "Inutile incolpare i procuratori, il calcio va rifondato!" Ecco le sue dichiarazioni dopo la chiusura del calciomercato invernale di Serie A : "La Fiorentina ... Chiaro che è ha inciso una pandemia incredibile, che non ci sono stati i ristori come invece ...

Energia: M5S, scostamento per nuovi interventi su bollette e misure strutturali Dobbiamo assicurare subito nuovi ristori e combattere il ritorno dell'inflazione. Tra le priorita' ... partendo da una serie di misure che abbiamo gia' elaborato'. Per i parlamentari "l'utilizzo dei ...

Serie A. “Ristori? Piagnisteo dei Presidenti verso il governo. Ancora legami calcio-politica” Adnkronos Rimini. Piscine, conti in rosso: si va verso lo sciopero Un giorno di sciopero e una serie di istanze ai più svariati livelli istituzionali ... centinaia di migliaia di utenti» spiega Luca Bosi chiedendo «un altro bando per ristori a fondo perduto e che ...

Apre a Roma Don Pasquale, il nuovo ristorante dietro Fontana di Trevi Certo, non ci troviamo nel ristorante di un tradizionale hotel a 5 stelle dove la reception qui diventa uno studio di casa dalle ampie poltrone con un'imponente libreria che raccoglie una serie di ...

Ecco le sue dichiarazioni dopo la chiusura del calciomercato invernale diA : "La Fiorentina ... Chiaro che è ha inciso una pandemia incredibile, che non ci sono stati icome invece ...Dobbiamo assicurare subito nuovie combattere il ritorno dell'inflazione. Tra le priorita' ... partendo da unadi misure che abbiamo gia' elaborato'. Per i parlamentari "l'utilizzo dei ...Un giorno di sciopero e una serie di istanze ai più svariati livelli istituzionali ... centinaia di migliaia di utenti» spiega Luca Bosi chiedendo «un altro bando per ristori a fondo perduto e che ...Certo, non ci troviamo nel ristorante di un tradizionale hotel a 5 stelle dove la reception qui diventa uno studio di casa dalle ampie poltrone con un'imponente libreria che raccoglie una serie di ...