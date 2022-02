Serie A, Inter-Milan: streaming gratis e diretta tv Sky Sport? (Di sabato 5 febbraio 2022) Sabato 5 febbraio alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Inter-Milan, valevole per la 24.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica i nerazzurri... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 5 febbraio 2022) Sabato 5 febbraio alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza dio si disputerà il match, valevole per la 24.a giornata del campionato diA che vede in classifica i nerazzurri...

Advertising

SkySport : Inter-Milan, Inzaghi: 'Se c'è un rigore tira Lautaro. Per lo scudetto c'è anche la Juve' #SkySerieA #SerieA… - Gazzetta_it : Il #derby per il Milan è più di una partita: in gioco c’è anche il modello del club #InterMilan - DiMarzio : Le parole di #Nainggolan sul suo passato in #SerieA, #Zaniolo e la nazionale - cn1926it : Longhi: “#Napoli in posizione privilegiata per lo #scudetto se vincerà a #Venezia” - mottolese : RT @langolodeiprono: Le probabili formazioni di Serie A | 24^ giornata | Apre Roma-Genoa sabato alle 15, alle 18 il derby Inter-Milan! http… -