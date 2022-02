Serie A, giornata 24: i 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la sosta Nazionali, è tempo di tornare alla Serie A, così come per i centrocampisti da schierare alla 34a giornata al fantacalcio. Un turno che si aprirà domani sabato 5 febbraio alle ore 15:00 con Roma-Genoa per poi concludersi con il Monday Night salvezza tra Salernitana e Spezia. Nel mezzo, il derby scudetto di sabato alle 18:00 tra Inter e Milan. Seguono dunque i 5 centrocampisti da schierare per la 24a giornata di Serie A. Hakan Calhanoglu: il grande ex ha segnato dal dischetto nella gara di andata, potrebbe ripetersi anche al ritorno. Il turco ha ancora il dente avvelenato nei confronti dei cugini rossoneri, una marcia in più. Da schierare assolutamente, potrebbe regalare bonus interessanti. Franck Kessié: ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la sosta Nazionali, è tempo di tornare allaA, così come per idaalla 34aal. Un turno che si aprirà domani sabato 5 febbraio alle ore 15:00 con Roma-Genoa per poi concludersi con il Monday Night salvezza tra Salernitana e Spezia. Nel mezzo, il derby scudetto di sabato alle 18:00 tra Inter e Milan. Seguono dunque i 5daper la 24adiA. Hakan Calhanoglu: il grande ex ha segnato dal dischetto nella gara di andata, potrebbe ripetersi anche al ritorno. Il turco ha ancora il dente avvelenato nei confronti dei cugini rossoneri, una marcia in più. Daassolutamente, potrebbe regalare bonus interessanti. Franck Kessié: ...

Advertising

11contro11 : #SerieA, giornata 24: i 5 centrocampisti da non schierare al #Fantacalcio #Cagliari #HellasVerona #Lazio #Torino… - 11contro11 : #SerieA, giornata 24: i 5 centrocampisti da schierare al #Fantacalcio #Atalanta #Inter #Milan #Napoli #Spezia… - sportli26181512 : Serie A, domani si torna in campo: il programma della 24esima giornata: Si riporta di seguito il programma della 24… - ColucciLc : RT @NewsTuttoC: FOCUS TC - Serie C, 21^ giornata: la Top 11 del Girone C - MilanNewsit : Serie A, domani si torna in campo: il programma della 24esima giornata -