Serie A, giornata 24: i 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la sosta Nazionali, è tempo di tornare alla Serie A, così come per i centrocampisti da non schierare alla 34a giornata al fantacalcio. Un turno che si aprirà domani sabato 5 febbraio alle ore 15:00 con Roma-Genoa per poi concludersi con il Monday Night salvezza tra Salernitana e Spezia. Nel mezzo, il derby scudetto di sabato alle 18:00 tra Inter e Milan. Seguono dunque i 5 centrocampisti da non schierare per la 24a giornata di Serie A. Toma Basic: il centrocampista croato ha scalato posizioni nelle gerarchie di Sarri, costringendo spesso alla panchina Luis Alberto. Tuttavia, la Fiorentina gioca un calcio molto offensivo e lui può andare in sofferenza. Praticamente nullo anche dal punto di vista dei bonus, valutate delle ...

