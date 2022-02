Serie A, giornata 24: 5 difensori da schierare al Fantacalcio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo un weekend di pausa torna il nostro campionato. Roberto Mancini, dopo alcuni giorni di allenamenti, riconsegna gli atleti italiani alle rispettive squadre, che stanno preparando la 24a giornata. Insieme al massimo torneo nazionale, quindi, tornano anche i consigli relativi al Fantacalcio: ecco i 5 difensori della Serie A da schierare per questo turno. La 24a giornata si aprirà domani con Roma-Cagliari. Questo turno, tuttavia, presenta numerose insidie per i fanta-allenatori. Le partite critiche sono: Inter-Milan, Venezia-Napoli, Atalanta-Cagliari e proprio Roma-Genoa. Nel primo caso i difensori vanno schierati con cautela: il Derby è una partita strana, a sé stante. Per gli altri match, invece, vanno schierate solo le retroguardie delle squadre più ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo un weekend di pausa torna il nostro campionato. Roberto Mancini, dopo alcuni giorni di allenamenti, riconsegna gli atleti italiani alle rispettive squadre, che stanno preparando la 24a. Insieme al massimo torneo nazionale, quindi, tornano anche i consigli relativi al: ecco i 5dellaA daper questo turno. La 24asi aprirà domani con Roma-Cagliari. Questo turno, tuttavia, presenta numerose insidie per i fanta-allenatori. Le partite critiche sono: Inter-Milan, Venezia-Napoli, Atalanta-Cagliari e proprio Roma-Genoa. Nel primo caso ivanno schierati con cautela: il Derby è una partita strana, a sé stante. Per gli altri match, invece, vanno schierate solo le retroguardie delle squadre più ...

Advertising

SportandoIT : Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 18^ giornata nel girone Rosso - SportandoIT : Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 18^ giornata nel girone Verde - Mediagol : Serie B, 21a giornata: Lecce a Como, il Benevento sfida il Parma. Il programma - Mediagol : VIDEO Serie C, 21a giornata: nella Top 10 gol anche la rete di Valente - CalcioWeb : Si torna in campo per la nuova giornata del campionato di #SerieA: tutte le curiosità e le statistiche -