Serie A, giornata 24: 5 attaccanti da non schierare al fantacalcio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo aver visto i nomi dei 5 attaccanti consigliati passiamo ora a quelli da non schierare in questo turno di Serie A. Prima di continuare vi ricordiamo che il campionato riprende domani, sabato 5/02. Le prime squadre a scendere in campo saranno Roma e Genoa che si affronteranno all’Olimpico di Roma alle ore 15:00. Subito dopo, alle 18:00, andrà in scena il derby milanese tra Inter e Milan. Tra gli altri match di particolare interesse vi segnaliamo Juventus-Hellas Verona (domenica 6/02, ore 20:45) con l’esordio in maglia bianconera di Vlahovic e la sfida salvezza tra Salernitana e Spezia (lunedì 7/02, ore 20:45). Dopo questa veloce premessa possiamo ora svelarvi l’identità dei 5 attaccanti da non schierare al fantacalcio per la 24° giornata di Serie ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo aver visto i nomi dei 5consigliati passiamo ora a quelli da nonin questo turno diA. Prima di continuare vi ricordiamo che il campionato riprende domani, sabato 5/02. Le prime squadre a scendere in campo saranno Roma e Genoa che si affronteranno all’Olimpico di Roma alle ore 15:00. Subito dopo, alle 18:00, andrà in scena il derby milanese tra Inter e Milan. Tra gli altri match di particolare interesse vi segnaliamo Juventus-Hellas Verona (domenica 6/02, ore 20:45) con l’esordio in maglia bianconera di Vlahovic e la sfida salvezza tra Salernitana e Spezia (lunedì 7/02, ore 20:45). Dopo questa veloce premessa possiamo ora svelarvi l’identità dei 5da nonalper la 24°di...

