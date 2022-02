Serie A, arriva la sentenza della Fifa: la società rischia il blocco del mercato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il tribunale della Fifa ha condannato il Cagliari a risarcire il Boca Juniors, che ha preteso il pagamento della seconda tranche per la cessione del centrocampista Nahitan Nandez. L’accordo chiuso con la società argentina nel 2018 avrebbe dovuto portare nelle casse del Boca Juniors 18 milioni di euro, ma il club sardo non ha pagato la seconda rata, che ammonta a 2 milioni di euro più il 5% di interessi. Nahitan Nandez, Cagliari, Getty Images)Il Cagliari ha perso, dunque, la battaglia legale e il presidente Giulini ha 45 giorni per saldare il debito: in caso di mancato pagamento il club sardo rischia una sanzione peggiore, ovvero il blocco nelle prossime tre sessioni di calciomercato. Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il tribunaleha condannato il Cagliari a risarcire il Boca Juniors, che ha preteso il pagamentoseconda tranche per la cessione del centrocampista Nahitan Nandez. L’accordo chiuso con laargentina nel 2018 avrebbe dovuto portare nelle casse del Boca Juniors 18 milioni di euro, ma il club sardo non ha pagato la seconda rata, che ammonta a 2 milioni di euro più il 5% di interessi. Nahitan Nandez, Cagliari, Getty Images)Il Cagliari ha perso, dunque, la battaglia legale e il presidente Giulini ha 45 giorni per saldare il debito: in caso di mancato pagamento il club sardouna sanzione peggiore, ovvero ilnelle prossime tre sessioni di calcio

Ultime Notizie dalla rete : Serie arriva CM Scommesse: serata di festa con people from Ibiza Commenta per primo Le ho rilette centomila volte, mi convincono soltanto queste due. Che secondo me hanno quote da provare. Perché relative a squadre in palla. La prima arriva dalla Serie B inglese, la Championship. Dove lo Sheffield United deve recuperare due partite e può sperare di avvicinare le zone della classifica che contano. Per farlo però dovrà vincere ...

Renzi si allea con Toti: nasce 'Italia al centro'. La mossa piace a Berlusconi A confermare le modifiche degli equilibri interni - si legge sul Corriere della Sera - arriva la ... Il cantiere della federazione centrista di cui si discute da mesi, oltre a una serie di tappe non ...

Le serie tv da guardare a febbraio Wired Italia Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso, dopo cinquantuno giorni, torna all’Arena contro il Broni Hanno salutato il gruppo l’esterna croata Dedic, la pivot serba Krivacevic e l’altro centro Giuseppone e sono arrivate la statunitense Smith ... senz’altro vorrà dimostrare anche nella massima serie ...

Atalanta, arriva il Cagliari: Zapata out, Boga possibile titolare Con il ritorno della Serie A dopo la pausa per le nazionali, l’Atalanta è pronta a sfidare il Cagliari nella sfida valida per la ventiquattresima giornata in programma domenica. Per la partita contro ...

