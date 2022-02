Serata cover, a Sanremo arriva Rosa Chemical: chi è il controverso artista (che farà discutere) (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’eccentrico artista accompagnerà sul palco Tananai sulle note di Raffaella Carrà. Scopriamo chi è il controverso rapper A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo arriva una delle serate più attese, quella delle cover. Per l’occasione gli artisti in gara porteranno dei pezzi che hanno scritto la storia della musica tanto italiana quanto internazionale. Ad accompagnarli sul palco ci saranno vari cantanti del panorama musicale italiano con cui canteranno insieme. Fra questi Rosa Chemical, che duetterà con Tananai. Vediamo insieme chi è l’eccentrico quanto controverso artista che, come sempre, farà discutere e non poco. Rosa Chemical a ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’eccentricoaccompagnerà sul palco Tananai sulle note di Raffaella Carrà. Scopriamo chi è ilrapper A pochi giorni dall’inizio del Festival diuna delle serate più attese, quella delle. Per l’occasione gli artisti in gara porteranno dei pezzi che hanno scritto la storia della musica tanto italiana quanto internazionale. Ad accompagnarli sul palco ci saranno vari cantanti del panorama musicale italiano con cui canteranno insieme. Fra questi, che duetterà con Tananai. Vediamo insieme chi è l’eccentrico quantoche, come sempre,e non poco.a ...

