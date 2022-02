"Senza dignità". Nicola Porro a valanga contro Mattarella: "C'è solo una cosa peggiore del suo discorso" (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Peggio del discorso di insediamento di Sergio Mattarella ci sono solo i commenti dei giornali e i loro titoli da diabete”. Così Nicola Porro ha aperto la sua rassegna quotidiana, che non è stata per nulla accomodante con certi colleghi e soprattutto con certi commenti sulle parole del presidente della Repubblica. “C'è soltanto una cosa peggiore rispetto ai fiumi di retorica che scorrono nel giorno dell'insediamento”, ha ribadito Porro. Il quale ha puntato il dito contro i titoli de La Repubblica e La Stampa: “Uno scrive ‘L'Italia della dignità', l'altro ‘La dignità di un Paese'. Ma che vuol dire? Abbiamo rieletto un presidente perché tra 60 milioni di italiani non sono stati in grado di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Peggio deldi insediamento di Sergioci sonoi commenti dei giornali e i loro titoli da diabete”. Cosìha aperto la sua rassegna quotidiana, che non è stata per nulla accomodante con certi colleghi e soprattutto con certi commenti sulle parole del presidente della Repubblica. “C'è soltanto unarispetto ai fiumi di retorica che scorrono nel giorno dell'insediamento”, ha ribadito. Il quale ha puntato il ditoi titoli de La Repubblica e La Stampa: “Uno scrive ‘L'Italia della', l'altro ‘Ladi un Paese'. Ma che vuol dire? Abbiamo rieletto un presidente perché tra 60 milioni di italiani non sono stati in grado di ...

