Sei Nazioni: Crowley lancia la giovane Italia, in Francia con quattro esordienti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Due esordienti nel XV di partenza, altri due in panchina, per una squadra giovanissima: Kieran Crowley si prende i suoi rischi e lancia un'Italia senza paura per sfidare la Francia domenica a Parigi (... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Duenel XV di partenza, altri due in panchina, per una squadra giovanissima: Kieransi prende i suoi rischi eun'senza paura per sfidare ladomenica a Parigi (...

Advertising

Federugby : ??#Italrugby Il XV in campo domenica 6/2 per il primo turno del @SixNationsRugby 2022 ? - SkySport : Sei Nazioni, tutto sulla Francia che sfiderà l’Italia all’esordio #SkySport #SeiNazioni #Italia #Francia - VincentCacheux3 : RT @Federugby: ??#Italrugby Il XV in campo domenica 6/2 per il primo turno del @SixNationsRugby 2022 ? - ParisGi01381224 : RT @Gazzetta_it: Sei Nazioni: Crowley lancia la giovane Italia, in Francia con 4 esordienti #rugby - fashy_rugby : RT @Federugby: ??#Italrugby Il XV in campo domenica 6/2 per il primo turno del @SixNationsRugby 2022 ? -