Sei Nazioni 2022: positivo al Covid-19 il ct della Francia Fabien Galthié (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Covid-19 non lascia scampo a nulla e a nessuno e va a colpire anche il Sei Nazioni di rugby 2022, pronto a scattare nel week-end. Esordio transalpino per l'Italia che sfiderà domenica alle 16 a Parigi la Francia. Per i padroni di casa assenza di lusso in panchina: è risultato positivo, infatti, ad un tampone, il commissario tecnico Fabien Galthié che sarà costretto a rimanere a casa nel match contro gli azzurri. L'annuncio è stato proprio dell'allenatore su Twitter: "Questa mattina sono risultato positivo al Covid 19. Sto bene con sintomi lievi. Di conseguenza, mi sto auto-isolando e agirò a distanza questa settimana. Raphaël Ibañez e tutto il mio staff, nei quali ho piena fiducia, saranno i miei sostituti".

