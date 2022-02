Sei Nazioni 2022: Francia-Italia, per gli azzurri l’esordio più duro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Parte domani il Guinness Sei Nazioni 2022 e l’Italia di Kieran Crowley farà il suo esordio domenica pomeriggio a Parigi contro la Francia. Gli azzurri sono alla ricerca del primo successo nel torneo dal 2015, ma di fronte avranno la formazione favorita per la vittoria finale nel Sei Nazioni. l’esordio con i Bleus è anche l’esordio del presidente federale Marzio Innocenti e del ct Kieran Crowley nel torneo e i due hanno ereditato un movimento e una squadra che negli anni ha visto il gap con le migliori crescere pericolosamente. Per provare a cambiare la storia l’Italia sta inserendo tanti giovani in rosa e alcuni di loro, come Lamaro, Varney e Garbisi, sono ormai dei punti fermi nella formazione di Crowley. Giovanissima è anche la ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Parte domani il Guinness Seie l’di Kieran Crowley farà il suo esordio domenica pomeriggio a Parigi contro la. Glisono alla ricerca del primo successo nel torneo dal 2015, ma di fronte avranno la formazione favorita per la vittoria finale nel Seicon i Bleus è anchedel presidente federale Marzio Innocenti e del ct Kieran Crowley nel torneo e i due hanno ereditato un movimento e una squadra che negli anni ha visto il gap con le migliori crescere pericolosamente. Per provare a cambiare la storia l’sta inserendo tanti giovani in rosa e alcuni di loro, come Lamaro, Varney e Garbisi, sono ormai dei punti fermi nella formazione di Crowley. Giovanissima è anche la ...

