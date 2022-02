Sei Nazioni 2022, Francia-Italia: la formazione degli azzurri. Halafihi e Menoncello nel XV (Di venerdì 4 febbraio 2022) E’ fissato per domani l’appuntamento per la prima giornata dell’edizione 2022 del Sei Nazioni. L’Italia di Kieran Crowley farà la sua prima uscita a Parigi contro la Francia alle ore 16.00. I nostri portacolori dovranno affrontare un match molto complicato, essendo la compagine francese favorita per la vittoria della competizione. Un battesimo del fuoco per Crowley che ha ereditato una squadra che negli ultimi anni ha visto aumentare il gap dalle migliori rappresentative. Il CT ha annunciato la formazione per la sfida del 6 febbraio e vanno sottolineati gli impieghi nel XV di Toa Halafihi e di Tommaso Menoncello, schierato nel ruolo di ala e recuperato da un infortunio. Selezione che vuole dare il via a un nuovo corso, come anche le presenze degli ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) E’ fissato per domani l’appuntamento per la prima giornata dell’edizionedel Sei. L’di Kieran Crowley farà la sua prima uscita a Parigi contro laalle ore 16.00. I nostri portacolori dovranno affrontare un match molto complicato, essendo la compagine francese favorita per la vittoria della competizione. Un battesimo del fuoco per Crowley che ha ereditato una squadra che negli ultimi anni ha visto aumentare il gap dalle migliori rappresentative. Il CT ha annunciato laper la sfida del 6 febbraio e vanno sottolineati gli impieghi nel XV di Toae di Tommaso, schierato nel ruolo di ala e recuperato da un infortunio. Selezione che vuole dare il via a un nuovo corso, come anche le presenze...

