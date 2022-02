"Se lo voleva tirare fuori sul palco, ma...". Achille Lauro, provocazione e disgrazia: bruttissimo sospetto (intimo) | Guarda (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo l'auto-battesimo della prima sera a petto nudo e piedi scalzi, il finale con la patta dei pantaloni aperta per la seconda prova in gara al Festival di Sanremo di Achille Lauro con la sua Domenica. Sul finale della canzone, circondato dall'Harlem Gospel Choir, il cantante si è aperto la camicia e ha slacciato i bottoni dei pantaloni per accennare - e non solo - alla discesa di una mano nelle mutande. Insomma, Achille Laura ama provocare e continuerà a farlo. Dopo la sua prima performance, il vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, lo aveva fortemente criticato parlando di "spettacolo penso" e di "profanazione" dei "segni sacri della fede cattolica, evocando il gesto del Battesimo in un contesto insulso e dissacrante". Anche Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia su Twitter aveva scritto: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo l'auto-battesimo della prima sera a petto nudo e piedi scalzi, il finale con la patta dei pantaloni aperta per la seconda prova in gara al Festival di Sanremo dicon la sua Domenica. Sul finale della canzone, circondato dall'Harlem Gospel Choir, il cantante si è aperto la camicia e ha slacciato i bottoni dei pantaloni per accennare - e non solo - alla discesa di una mano nelle mutande. Insomma,Laura ama provocare e continuerà a farlo. Dopo la sua prima performance, il vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, lo aveva fortemente criticato parlando di "spettacolo penso" e di "profanazione" dei "segni sacri della fede cattolica, evocando il gesto del Battesimo in un contesto insulso e dissacrante". Anche Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia su Twitter aveva scritto: ...

s4rcasticbitcX : il mio professore è contro l'aborto. voleva che io gli dicessi la mia opinione. sono stato onesto, molto. il profes… - ilghirigoro92 : @di_reddito @AvvocatoAtomico Veramente lo sapevano che la montagna sarebbe franata. La compagnia ha però detto “Sti… - Pie010101 : @Axmar75 @yuri85zoo Boh io ho sempre ragionato come te ma invece si agisce al contrario, un mio allenatore alla dom… - Sara43825426 : RT @abbraccialvento: lui voleva tirare un porcone in realtà - justinsleelan : Io lo so che Mattarella in realtà non voleva fare il giuramento ma avrebbe voluto tirare bestemmie addosso a quei q… -