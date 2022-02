Se il Fantasanremo ha stancato: "Ai cantanti interessa vincere solo quello" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Polemica su Twitter per la forzata uscita di Sangiovanni per vincere al gioco In aggiornamento Sanremo 2022. Sangiovanni, primo sulla scaletta, finisce di cantare, va da Amadeus, gli sussurra all'orecchio - cosa starà per succedere? No, niente scandalo, solo cringe, perché insieme guardano in camera e gridano "Fantasanremo!". Il gioco, nato nel 2019, versione musicale del Fantacalcio, con la piattaforma … Leggi su it.mashable (Di venerdì 4 febbraio 2022) Polemica su Twitter per la forzata uscita di Sangiovanni peral gioco In aggiornamento Sanremo 2022. Sangiovanni, primo sulla scaletta, finisce di cantare, va da Amadeus, gli sussurra all'orecchio - cosa starà per succedere? No, niente scandalo,cringe, perché insieme guardano in camera e gridano "!". Il gioco, nato nel 2019, versione musicale del Fantacalcio, con la piattaforma …

Advertising

DigitalkPR : Se il Fantasanremo ha stancato: 'Ai cantanti interessa vincere solo quello' Polemica su Twitter per la forzata usci… - sarakaos82 : Il fantasanremo ha stancato non poco #Sanremo2022 - FranPulk : A me questo fantasanremo ha stancato lo trovo tutto così sforzato #Sanremo2022 - starr1n1ght : oggi tra la polemica del “se non vi piace Elisa non capite niente” quella del “il fantasanremo ha stancato” è quell… - stancato_ : @scorpioriferita Fab io pensavo fosse tipo vab qua tutti dicono cose a caso x il fantasanremo ora ne approfitto saluto mia zia rip -